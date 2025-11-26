Biomattoni in calce e canapa sonde geotermiche per l' energia | procedono i lavori del nuovo Dipartimento di Veterinaria

E' in fase di completamento la nuova sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, in località San Piero a Grado (La Ballerina), nell'area del Parco Naturale Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. L'intervento, che riunirà in un unico campus le attività oggi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

