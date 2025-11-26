Bimbi nel bosco l’assistente sociale | Da parte dei genitori un muro di ostilità

Thesocialpost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda dei tre bambini sottratti ai genitori che vivevano tra i boschi di Palmoli continua a sollevare tensioni e interrogativi. L’assistente sociale che ha seguito il caso ha descritto una situazione segnata da un forte muro di ostilità da parte della coppia, un rifiuto costante verso qualsiasi tipo di sostegno o confronto. Secondo il suo racconto, fin dai primi interventi sarebbe stato impossibile avviare un percorso di collaborazione. Gli operatori spiegano che i genitori hanno respinto ogni proposta: dalle soluzioni abitative alternative agli interventi igienico-sanitari, fino all’inserimento scolastico dei bambini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

bimbi nel bosco l8217assistente sociale da parte dei genitori un muro di ostilit224

© Thesocialpost.it - Bimbi nel bosco, l’assistente sociale: “Da parte dei genitori un muro di ostilità”

Approfondisci con queste news

bimbi bosco l8217assistente socialeBimbi nel bosco, l’assistente sociale: “Dai genitori un muro di ostilità” - La relazione che ha portato ad allontanare i figli dalla coppia: “Si sono sempre opposti a qualsiasi offerta di aiuto” ... Come scrive repubblica.it

bimbi bosco l8217assistente socialeOra anche esperti in assistenza sociale! Basta leoni da tastiera sui bimbi nel bosco - Finalmente molti italiani sono divenuti esperti in assistenza sociale e possono decidere rispetto a come aiutare i genitori dei “tre bambini nel bosco” a Chieti. Secondo ilfattoquotidiano.it

bimbi bosco l8217assistente socialeBimbi nel bosco, decisione tecnica che tutela lo sviluppo sociale - Il Tribunale per i Minori dell’Aquila in merito al caso della «famiglia nel bosco» di Palmoli ha deciso di allontanare i piccoli dai genitori ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbi Bosco L8217assistente Sociale