La vicenda dei tre bambini sottratti ai genitori che vivevano tra i boschi di Palmoli continua a sollevare tensioni e interrogativi. L’assistente sociale che ha seguito il caso ha descritto una situazione segnata da un forte muro di ostilità da parte della coppia, un rifiuto costante verso qualsiasi tipo di sostegno o confronto. Secondo il suo racconto, fin dai primi interventi sarebbe stato impossibile avviare un percorso di collaborazione. Gli operatori spiegano che i genitori hanno respinto ogni proposta: dalle soluzioni abitative alternative agli interventi igienico-sanitari, fino all’inserimento scolastico dei bambini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbi nel bosco, l’assistente sociale: “Da parte dei genitori un muro di ostilità”