Bimbi in fuga dalle scuole | Bologna sperimenta il codice al posto del… tiro

Bologna, 25 novembre 2025 – E’ la Lanzarini di via Marziale a Croce Coperta, la materna scelta dal Comune dove verrà sperimentato un cambio epocale: niente più ‘tiro’ per aprire la porta, bensì codici numerici. Insomma addio pulsante, benvenuta tastiera numerica. La fuga dei due bimbi dalla materna. Una scelta non casuale quella della materna Lanzarini dove, nel dicembre scorso per la precisione il 18, accadde la fuga rocambolesca di bue bimbetti fra i 3 e i 4 anni. In pratica i due fuggiaschi, preso un panchetto, hanno scavalcato la staccionata bassa che delimita l’area verde della materna. Dopodiché, attraversato il giardino del nido adiacente (Nuovo Croce Coperta in via Carlo Porta) hanno dato il ‘tiro’ del cancello dell’asilo, dirigendosi a casa di uno dei due fuggitivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimbi “in fuga” dalle scuole: Bologna sperimenta il codice al posto del… “tiro”

