Bim Christmas incanta Bellaria Igea Marina | si alza il sipario sulla programmazione degli eventi delle festività

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'atmosfera natalizia è pronta a invadere la città di Bellaria Igea-Marina. A tal proposito, domenica 30 novembre inaugura “BIM Christmas 2025”; l'appuntamento per l’inaugurazione è alle ore 17:00 in Piazzetta Fellini (area Biblioteca A. Panzini) con l’accensione delle luminarie: una cascata di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rumore Bim Festival, a Bellaria Igea Marina le fasi finali del contest: l'evento dal 25 al 27 ottobre - Dal 25 al 27 ottobre, sarà, per il terzo anno consecutivo, la città di Bellaria Igea Marina (in provincia di Rimini) a ospitare le ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bim Christmas Incanta Bellaria