Bilancio Regione Fico rischia di partire in esercizio provvisorio | ma è autorizzato
Tempo di lettura: 2 minuti L’amministrazione di Roberto Fico, con molta probabilità, partirà già in esercizio provvisorio. La singolare circostanza è dettata dai tempi di insediamento di giunta e consiglio regionale, appena rinnovati. Il consiglio uscente ha già approvato una legge, lo scorso ottobre, per autorizzare all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il 2026. “Siamo stati corretti nei confronti dell’amministrazione entrante” dichiara ad Anteprima24 Ettore Cinque, assessore regionale al Bilancio. La scelta è figlia di alcune valutazioni precauzionali. “Io penso che tra la proclamazione del presidente e l’insediamento del consiglio – afferma Cinque – si arriverà proprio verso fine dicembre”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
