Bilancio Regione Fico rischia di partire in esercizio provvisorio | ma è autorizzato

Anteprima24.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti L’amministrazione di Roberto Fico, con molta probabilità, partirà già in esercizio provvisorio. La singolare circostanza è dettata dai tempi di insediamento di giunta e consiglio regionale, appena rinnovati. Il consiglio uscente ha già approvato una legge, lo scorso ottobre, per autorizzare all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il 2026. “Siamo stati corretti nei confronti dell’amministrazione entrante” dichiara ad Anteprima24 Ettore Cinque, assessore regionale al Bilancio. La scelta è figlia di alcune valutazioni precauzionali. “Io penso che tra la proclamazione del presidente e l’insediamento del consiglio – afferma Cinque – si arriverà proprio verso fine dicembre”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

bilancio regione fico rischia di partire in esercizio provvisorio ma 232 autorizzato

© Anteprima24.it - Bilancio Regione, Fico rischia di partire in esercizio provvisorio: ma è autorizzato

Scopri altri approfondimenti

bilancio regione fico rischiaI dossier sul tavolo di Fico dopo la vittoria in Campania: il caso Acerra, la sede della Regione e i manager della sanità - Dal caso Acerra ai manager della sanità: le sfide che attendono il neo presidente della Campania dopo il trionfo elettorale ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Assemblea approva 'Bilancio consolidato della Regione' - Il bilancio della Regione del 2024 era inequivocabilmente sano: senza nuovi debiti, con liquidità di cassa, con riduzione del debito, con pagamenti tempestivi. Riporta ansa.it

Autonomia delle Regioni e bilancio 2025: la Consulta salva la legge - La Corte costituzionale ha rigettato il ricorso interposto dalla Regione Campania avverso la legge di bilancio per l’anno corrente, confermandone la legittimità. Segnala diritto.it

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Regione Fico Rischia