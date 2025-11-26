Bilancio e programmazione il Comune punta su persone scuole e sicurezza urbana

Tempo di bilanci e programmazione per l'Amministrazione comunale di Bagnacavallo che, nella seduta consiliare di martedì 25 novembre, ha presentato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028.“Si tratta di un bilancio di grande prospettiva perché. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Bilancio e programmazione, il Comune punta su persone, scuole e sicurezza urbana

Scopri altri approfondimenti

#Giunta #presenza #impegno #SindacodiTollo #Tollo #Bilancio #tasse #imposte #dup #mensa #trasporto Oggi in Giunta abbiamo approvato la proposta di Bilancio di Previsione 2026, il Dup (Documento Unico di Programmazione), le tariffe dei servizi a doma - facebook.com Vai su Facebook

#LeggediBilancio 2026. In Commissioni congiunte 5a Bilancio Senato con V Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera, seguito audizioni preliminari all'esame del #Bilancio2026 senato.it/attualita/arch… Diretta ? webtv.senato.it/webtv/commissi… #Sessio Vai su X

Bilancio e programmazione, il Comune punta su persone, scuole e sicurezza urbana - L'amministrazione comunale di Bagnacavallo ha presentato il Bilancio di previsione 2026- Come scrive ravennatoday.it

Bilancio 2026-28: si punta su sviluppo, innovazione e coesione sociale - In Commissione presentato il nuovo documento di previsione che conferma gli equilibri finanziari e rafforza investimenti su servizi sociali, educativi, cultura, sicurezza e manutenzioni ... Segnala laprovinciacr.it

Nardò, Bilanci in ritardo e assunzioni in Comune: la Corte dei Conti punta il faro - Sessanta giorni di tempo per il Comune di Nardò per rispondere e fornire tutti i chiarimenti richiesti e giustificare le criticità rilevate dalla Corte dei Conti sui rendiconti di gestione relativi ... Secondo quotidianodipuglia.it