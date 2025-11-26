Biennale Architettura 2027 Wang Shu e Lu Wenyu direttori artistici

Milano, 26 nov. (askanews) – Il Cda della Biennale di Venezia, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha deliberato la nomina di Wang Shu e Lu Wenyu come direttori artistici del Settore Architettura, con lo specifico incarico di curare la 20esima Mostra Internazionale di Architettura che si svolgerà nel 2027, da sabato 8 maggio a domenica 21 novembre. Architetti e docenti, Wang Shu e Lu Wenyu hanno fondato nel 1997 Amateur Architecture Studio. Nel 2003 hanno istituito il Dipartimento di Architettura presso la China Academy of Art e nel 2007 hanno fondato la Scuola di Architettura, di cui Wang Shu è stato il primo preside e Lu Wenyu direttrice del Centro per la Costruzione Sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

