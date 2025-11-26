Biblio smart Il tour dell’Asl anche sul colle

VOLTERRA Si è concluso il primo ciclo dell’iniziativa Biblio Smart, che è stata pensata e organizzata per rendere più semplice e coinvolgente l’uso delle banche dati aziendali. Lo comunica la Asl Toscana Nord Ovest. L’iniziativa ha fatto tappa anche a Volterra nei giorni scorsi, rappresentando in ogni sede toscana scelta un’occasione concreta di formazione sia pratica che interattiva. La docenza è stata a cura di Arianna Sellari, Ico della struttura di formazione, e l’approccio dinamico, basato su microlearning e quiz svolti in tempo reale, ha permesso ai partecipanti di sperimentare direttamente gli strumenti disponibili e di acquisire maggiore sicurezza nell’utilizzo delle risorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it