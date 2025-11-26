Biathlon l’Italia maschile è una piramide Sotto alla punta Giacomel c’è una solida struttura fatta d’esperienza e ambizione
L’ Italia del biathlon maschile ha una struttura piramidale. Della punta, ossia Tommaso Giacomel, si parla diffusamente nella monografia dedicata. Appena sotto di lui, troviamo due solide pietre d’appoggio, che rispondono ai nomi di Lukas Hofer e Didier Bionaz. Due massi profondamente diversi, ma egualmente affidabili. Il blocco di granito altoatesino, della piramide di cui sopra, è stato a lungo il vertice. Non lo è più, perché l’acuminato picco è stato smussato dalle intemperie e perché il divino architetto ha manovrato la gru, ponendo in cima al tetraedro azzurro un più elevato e impressionante pinnacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
