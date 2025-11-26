Biathlon il Ritorno al Futuro di Dorothea Wierer Al via l’ultima stagione di una carriera andata oltre ogni aspettativa
In “Ritorno al Futuro”, celebre film per famiglie del 1985, si immagina che un eccentrico scienziato californiano riesca a mettere a punto la macchina del tempo. Un teenager, grande amico dell’inventore del dispositivo, si ritrova bloccato nel 1955 dopo averlo utilizzato. Segue trama fatta di colpi di scena e di divertenti gag, tutte improntate sul viaggio temporale, prima dell’immancabile lieto fine. Siamo nel 2025 e sono passati 40 anni da quando “Ritorno al Futuro” uscì nei cinema. Sarebbe bello poter salire a bordo dell’autovettura modificata per spostarsi tra un’epoca e l’altra, senza però tornare indietro di tre decenni. 🔗 Leggi su Oasport.it
