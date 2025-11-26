Biasin esalta Yildiz | È una zebra di quelle rare e bellissime che nella Juve scarseggiano da un po’ Giocatore superiore

. L’investitura del giornalista. La vittoria in rimonta della Juventus contro il BodøGlimt in Champions League ha avuto un protagonista assoluto: Kenan Yildiz. L’impatto del giovane talento turco, subentrato all’intervallo, è stato così decisivo da meritarsi l’ elogio sperticato del giornalista Fabrizio Biasin, che su TMW lo ha definito un simbolo di qualità ormai rara nella rosa bianconera. Yildiz è una zebra: il ritorno ai tempi d’oro. Biasin ha utilizzato un’ immagine forte per descrivere il valore e la classe cristallina di Yildiz, accostandolo ai grandi campioni del passato bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

