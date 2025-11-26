Biasin esalta Yildiz | È una zebra di quelle rare e bellissime che nella Juve scarseggiano da un po’ Giocatore superiore

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’investitura del giornalista. La  vittoria in rimonta  della  Juventus  contro il  BodøGlimt  in  Champions League  ha avuto un  protagonista assoluto:  Kenan Yildiz. L’impatto del  giovane talento turco, subentrato all’intervallo, è stato così  decisivo  da meritarsi l’ elogio sperticato  del giornalista  Fabrizio Biasin, che su  TMW  lo ha definito un  simbolo di qualità  ormai  rara  nella rosa bianconera. Yildiz è una zebra: il ritorno ai tempi d’oro. Biasin  ha utilizzato un’ immagine forte  per descrivere il valore e la  classe cristallina  di  Yildiz, accostandolo ai  grandi campioni  del passato bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

