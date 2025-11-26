Bertelli e gruppo Prada | Auguri Arezzo Notizie

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il messaggio del gruppo Prada e Patrizio Bertelli per Arezzo Notizie: “Ci teniamo ad augurarvi la migliore riuscita dell'evento e fare le nostre congratulazioni per il traguardo dei 25 anni di attività”. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

