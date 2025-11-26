Bertaccini esordio tra i grandi e tanti sogni da realizzare

Nel secondo tempo del confronto disputato la scorsa domenica contro il Monza il Cesena di Mignani ha cercato in ogni modo di arrivare al pareggio e quando mancavano sette minuti al termine dei tempi regolamentari il tecnico ha deciso di togliere dal campo un esausto Castagnetti per fare entrare Filippo Bertaccini, centrocampista della Primavera classe 2007. Per Filippo si è trattato dell’esordio con la prima squadra, davanti a circa ottomila spettatori sul campo della prima in classifica, roba da far tremare i polsi, ma Filippo Bertaccini di momenti molto emozionanti nella sua ancora breve carriera ne ha già vissuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bertaccini, esordio tra i grandi e tanti sogni da realizzare

