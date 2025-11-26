Berrino attacca Salis | Educazione sessuale all’infanzia? Si oltrepassa il limite della decenza
Il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione giustizia al Senato, Gianni Berrino, interviene sulla decisione della sindaca Silvia Salis di introdurre l’educazione sessuale nelle scuole dell’infanzia per trecento bambini tra i 3 e i 6 anni.Secondo quanto riportato nel comunicato, Berrino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
