Bernardo Silva ultimo anno al City? Juventus e Milan se lo litigano
Il futuro di Bernardo Silva è tornato al centro del mercato europeo, e non potrebbe essere altrimenti. Il centrocampista del Manchester City, uno dei volti simbolo dell’era Guardiola, si avvicina alla scadenza del contratto e il suo nome rischia di diventare il più conteso della prossima sessione. A 31 anni, con un curriculum che pochi possono esibire, il portoghese si prepara a vivere gli ultimi mesi a Manchester con lo sguardo già proiettato al passo successivo. Nome completo Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Posizione Centrocampista Squadra attuale Manchester City Nazione Luogo di nascita Lisboa Data di nascita Agosto 10, 1994 00:00 Età 31 Peso (Kg) 65 Altezza (cm) 173 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 16 - Per Game Partite iniziate 11 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
