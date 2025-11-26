Berlinguer a love story il film di Pierpaolo Farina al Campus Tam Tam di Rione Mazzini ad Avellino

Ritorna in Irpinia BERLINGUER a love story, un film di Pierpaolo Farina. La proiezione avverrà SABATO 6 DICEMBRE 2025 alle ore 17:00 al Campus Tam Tam di Rione Mazzini ad Avellino. A oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, Enrico Berlinguer continua a essere il leader politico più amato dagli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

