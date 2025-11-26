Bergamo il verde urbano non solo ornamento ma elemento centrale della vivibilità

IL PIANO. PalaFrizzoni ha approvato il nuovo piano del verde che guarda all’ambiente urbano come fattore portante della progettazione della città del futuro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ecosistema urbano, a Bergamo bene verde e rifiuti. Male l’aria e gli incidenti stradali - Bene per fotovoltaico, trasporto pubblico, rifiuti e verde, meno per la qualità dell’aria e per vittime della strada. Da ecodibergamo.it

Bergamo, arriva il Bosco della Comunità: barriera verde anti-smog nel quartiere Loreto - Bergamo, 25 ottobre 2025 – Un nuovo bosco urbano composto da 250 piante pensato per ridurre le emissioni, agire da filtro contro lo smog e rafforzare la connessione ecologica del territorio. Si legge su ilgiorno.it

