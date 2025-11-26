Bergamo, 26 novembre 2025 – È stata confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Krystyna Mykhalchuk, la colf ucraina di 28 anni a processo per omicidio volontario aggravato con l'accusa di aver gettato dalla finestra del terzo piano Rosanna Aber, pensionata di 77 anni, il 22 aprile del 2022 a Colognola, quartiere di Bergamo. Pensionata buttata già dal quarto piano: le ricerche su Google incastrano la badante di Rosanna Aber La sentenza. Lo ha deciso, dopo due ore e mezza di camera di consiglio, la Corte d'Assise d'Appello di Brescia. La donna doveva rispondere anche di furto e utilizzo indebito di carte di credito, perché - come da lei stessa ammesso - aveva utilizzato il bancomat dell'anziana, a insaputa di quest'ultima, per effettuare tre prelievi per un totale di duemila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, gettò un’anziana dal balcone: confermati 18 anni alla badante ludopatica