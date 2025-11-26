benevento difficile il recupero di salvemini per il match contro la salernitana

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono le condizioni di Francesco Salvemini a tenere banco in casa giallorossa. L’attaccante della Strega ha già saltato quattro gare dopo l’infortunio alla caviglia ed appare difficile il suo recupero per il big-match contro la Salernitana anche se le sue condizioni sono in netto miglioramento. La squadra, dopo due giorni di riposo, ha ripreso ad allenarsi questa mattina mentre domani pomeriggio alle 15:30 è in programma la seduta a porte aperte all’Imbriani. Anche in caso di convocazione, appare comunque difficile l’utilizzo di Salvemini ed al centro dell’attacco si va verso la riconferma di Mignani considerando le condizioni di Tumminello che anche a Cosenza è apparso non brillante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

