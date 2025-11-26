Ben 105 emendamenti della Manovra sono inammissibili via ai correttivi a Palazzo Chigi

Nel percorso di approvazione della Manovra 2026, la commissione Bilancio del Senato ha dichiarato inammissibili 105 emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari. Si tratta di un passaggio tecnico rilevante nel confronto politico sulle modifiche alla legge di Bilancio da 18,7 miliardi di euro, attualmente all’esame di Palazzo Madama. Tra i 105 emendamenti esclusi, 18 sono stati giudicati inammissibili per materia. In questo caso i gruppi avranno la possibilità di sostituirli con altre proposte di modifica, rispettando il numero complessivo. Altri 87 emendamenti sono stati invece bloccati per mancanza di copertura finanziaria, un requisito che dovrà essere garantito qualora le forze politiche decidessero di riformularli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ben 105 emendamenti della Manovra sono inammissibili, via ai correttivi a Palazzo Chigi

