Belve Maria De Filippi si racconta | il passatempo notturno e il suo nickname

26 nov 2025

Non solo la “Queen” dei palinsesti: a Belve va in scena una Maria De Filippi leggera e divertita, pronta a smontare con autoironia l’aura che la circonda. L’atmosfera è complice, il racconto scivola tra confidenze e piccoli riti serali. La conduzione di Francesca Fagnani apre lo spazio giusto: nessuna intimidazione, solo curiosità. E, minuto dopo minuto, emerge una versione domestica e disarmante di Maria, capace di prendersi poco sul serio e, proprio per questo, di arrivare dritta. Perchè Maria De Filippi non ha partecipato ai funerali di Ornella Vanoni Belve: Francesca Fagnani introduce Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

