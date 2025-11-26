Belve Maria De Filippi si racconta | il passatempo notturno e il suo nickname

Non solo la “Queen” dei palinsesti: a Belve va in scena una Maria De Filippi leggera e divertita, pronta a smontare con autoironia l’aura che la circonda. L’atmosfera è complice, il racconto scivola tra confidenze e piccoli riti serali. La conduzione di Francesca Fagnani apre lo spazio giusto: nessuna intimidazione, solo curiosità. E, minuto dopo minuto, emerge una versione domestica e disarmante di Maria, capace di prendersi poco sul serio e, proprio per questo, di arrivare dritta. Perchè Maria De Filippi non ha partecipato ai funerali di Ornella Vanoni Belve: Francesca Fagnani introduce Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Belve, Maria De Filippi si racconta: il passatempo notturno e il suo nickname

Argomenti simili trattati di recente

Dalle 23 in poi non è più Maria De Filippi, ma “Cattivik”, con tanto di corona e cuore accanto al nickname. Nel salotto di Belve, la conduttrice ha rivelato la sua ossessione per il burraco online e si è lanciata in un duello a colpi di tablet con un ignaro sfidante. C - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi ancora una volta a Belve. Divertente siparietto con Francesca Fagnani, "colpevole" di essere stata "bocciata" a catechismo. Vediamo come è andata l'intervista. Vai su X

Maria De Filippi, il significato dietro il soprannome che usa di notte: la scoperta a Belve - fino alla risposta esilarante di uno sfidante s ... Si legge su donnaglamour.it

''Dalle 23,01 divento Cattivik'': Maria De Filippi in tv svela il perché del suo soprannome e l’hobby preferito - ''Dalle 23,01 divento Cattivik'': Maria De Filippi in tv svela il perché del suo soprannome e l’hobby preferito ... gossip.it scrive

Belve, Maria De Filippi svela qual é il suo passatempo notturno preferito: “Ci passo anche due ore di fila” - Ieri, come ogni martedì, abbiamo assistito ad una nuova incursione di Maria de Filippi a Belve lo show di RaiDue condotto da Francesca ... Segnala isaechia.it