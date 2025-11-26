Belve Maria De Filippi rivela il nickname che usa online di notte

News tv. “Ormai l’hai detto.”. “Belve”, Maria De Filippi, svelato il nickname che usa online di notte – Dietro le luci dello studio, dietro l’immagine della conduttrice più potente della tv italiana, c’è un’abitudine serale che pochi immaginerebbero. Una routine che inizia sempre allo stesso minuto, proprio quando la giornata lavorativa finisce e la casa si zittisce. È allora che Maria De Filippi, lontana dalle telecamere, si dedica al suo passatempo preferito: il burraco online. E questa volta, ospite a Belve, non è stata lei a fare domande, ma a raccontarsi con una sincerità quasi divertita. E si è lasciata scappare un dettaglio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Belve”, Maria De Filippi rivela il nickname che usa online di notte

