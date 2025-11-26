Belve Maria De Filippi rivela il nickname che usa online di notte

Tvzap.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. “Ormai l’hai detto.”. “Belve”, Maria De Filippi, svelato il nickname che usa online di notte – Dietro le luci dello studio, dietro l’immagine della conduttrice più potente della tv italiana, c’è un’abitudine serale che pochi immaginerebbero. Una routine che inizia sempre allo stesso minuto, proprio quando la giornata lavorativa finisce e la casa si zittisce. È allora che Maria De Filippi, lontana dalle telecamere, si dedica al suo passatempo preferito: il burraco online. E questa volta, ospite a Belve, non è stata lei a fare domande, ma a raccontarsi con una sincerità quasi divertita. E si è lasciata scappare un dettaglio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

belve maria de filippi rivela il nickname che usa online di notte

© Tvzap.it - “Belve”, Maria De Filippi rivela il nickname che usa online di notte

Scopri altri approfondimenti

belve maria de filippiIl nick di Maria De Filippi - Nel corso dell’ultima puntata di Belve, Maria De Filippi ha giocato a burraco online insieme a Francesca Fagnani. Riporta novella2000.it

belve maria de filippiMaria De Filippi "ospite" a Belve è la Rai che chiede aiuto a Mediaset (e si adegua) - Il colpaccio di Francesca Fagnani per rendere interessante la 13esima stagione di Belve è stata Maria De Filippi. movieplayer.it scrive

belve maria de filippiMaria De Filippi: “Gioco a burraco online con il soprannome Cattivik”, e con Fagnani prende in giro uno sfidante - “Gioco online con il mio soprannome Cattivik” ha raccontato prima di scherzare con Francesca Fagnani e ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Belve Maria De Filippi