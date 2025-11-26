Come ogni martedì, continua l’appuntamento con Belve. Tra gli show più amati della televisione, vero cult sul piccolo schermo e anche sul web. Nomi grossi nella serata del 25 novembre: quel mito della musica che è Orietta Berti, la Miss Italia più famosa Martina Colombari e il campione orgoglio nazionale Filippo Magnini. La vera star, però, l’unica in grado di mettere davvero in difficoltà la severissima Francesca Fagnani è la guest star Maria De Filippi. Le pagelle della puntata, secondo il nostro scanzonato giudizio. L’omaggio a Ornella Vanoni, il Belve dei tempi d’ori. Voto: 10. Le Belve si sono addomesticate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, le pagelle del 25 novembre: Fagnani perde gli artigli (5), Colombari lacrime di coccodrillo (3)