Belve la rivelazione shock di Martina Colombari | Alla fine mio marito mi ha costretto…

L’intervista rilasciata da Martina Colombari a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, si è rivelata un momento di profonda e inaspettata confessione per l’attrice e conduttrice, attualmente impegnata con la trasmissione Ballando con le Stelle su Rai 1. Nella puntata andata in onda martedì 25 novembre, la Colombari non ha solo ripercorso le tappe della sua lunga carriera, ma ha anche aperto le porte della sua vita privata, rivelando un periodo estremamente difficile vissuto circa un anno fa e il ruolo cruciale giocato da suo marito, l’ex calciatore Billy Costacurta, nel salvarla da una situazione di grande malessere psicologico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

