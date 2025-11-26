Belgio terzo giorno di sciopero contro piani riforma governo De Wever

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo e ultimo giorno di sciopero in Belgio contro i piani di riforma del governo di Bart De Wever. Oggi, mercoledì, la mobilitazione generale con i maggiori disagi: stop ai voli negli aeroporti di Bruxelles e Charleroi, nella capitale fermi i trasporti pubblici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

belgio terzo giorno di sciopero contro piani riforma governo de wever

© Lapresse.it - Belgio, terzo giorno di sciopero contro piani riforma governo De Wever

