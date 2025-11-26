Belen svela il motivo shock della sua confusione diventata virale | Una notte da incubo

"Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio". Con queste parole Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul video dell'intervista diventato virale, in cui la showgirl appare visibilmente confusa e provata. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Belen svela il motivo shock della sua "confusione" diventata virale: "Una notte da incubo"

