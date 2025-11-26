Belen svela il motivo della sua confusione diventata virale | Non è stato bello rivelarmi così

Milleunadonna.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio". Con queste parole Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul video dell'intervista diventato virale, in cui la showgirl appare visibilmente confusa e provata. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

belen svela il motivo della sua confusione diventata virale non 232 stato bello rivelarmi cos236

© Milleunadonna.it - Belen svela il motivo della sua "confusione" diventata virale: "Non è stato bello rivelarmi così"

Contenuti che potrebbero interessarti

belen svela motivo suaBelen Rodriguez svela il motivo del suo malessere sul palco: attacco di panico e lotta contro la depressione - Belen Rodriguez racconta cosa è accaduto dietro le quinte di un evento a Milano: tra palco, giudizio e salute mentale, una scelta di sincerità che spiazza. Da youmovies.it

belen svela motivo sua“Volevo fare chiarezza…”: Belen Rodriguez interviene dopo la sua ultima apparizione, come sta davvero - Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la sua ultima apparizione a Vanity Fair Stories e racconta come sta davvero e cosa è successo quel giorno che ha preoccupato i fan. Scrive donnaglamour.it

belen svela motivo suaEcco cosa ha raccontato Belen Rodriguez sul momento di difficoltà nel corso di un’intervista - Attraverso una storia pubblicata su Instagram Belen Rodriguez ha fatto chiarezza sul suo momento di difficoltà nel corso di una recente intervista all’evento di Vanity Fair Stories. Lo riporta novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Belen Svela Motivo Sua