Belen rompe il silenzio e si giustifica | Quella sera avevo preso troppi calmanti… | VIDEO

Dopo le polemiche che hanno coinvolto Belen, la showgirl ha rotto il silenzio e ammesso le proprie colpe: "Ho avuto un attacco di panico, ho preso un calmante, poi un altro ed un altro." L'articolo Belen rompe il silenzio e si giustifica: “Quella sera avevo preso troppi calmanti.” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belen rompe il silenzio e si giustifica: “Quella sera avevo preso troppi calmanti…” | VIDEO

