Belen rompe il silenzio dopo l’intervista a Vanity Fair | Ho preso dei calmanti avevo un rincoglionimento importante Non è stato bello rivelarmi così

Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio dopo l’intervista a Vanity Fair Stories 2025 che ha fatto il giro del web. Nella chiacchierata con Mario Manca la showgirl era apparsa rallentata, affaticata anche nel linguaggio, tanto da preoccupare i fan. In molti, dopo le clip condivise migliaia di volte sui social, si erano interrogati anche sul senso dell’intervista, chiedendosi se non fosse meglio interromperla. Ora dopo che l’apparizione è diventata virale, Belen ha deciso di chiarire quanto accaduto prima di salire sul palco di Vanity. “Mi sembra giusto fare chiarezza – esordisce Belen in un video pubblicato sui suoi canali social – Non ho mai nascosto i miei attacchi di panico e la depressione che ho passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Belen rompe il silenzio dopo l’intervista a Vanity Fair: “Ho preso dei calmanti, avevo un rincoglionimento importante. Non è stato bello rivelarmi così”

