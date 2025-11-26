Belen Rodriguez sulle ' difficoltà' nell' intervista per Vanity Fair | Avevo preso calmanti per un attacco di panico mi sto curando - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo showgirl ha confessato: "L’altra sera prima dell’intervista ero sola e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico e ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi un altro e poi un altro" Dopo il clamore suscitato dal video dell'intervista per Vanity Fair, Belen Rodriguez ha voluto fa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

belen rodriguez difficolt224 nellBelen rompe il silenzio dopo l’intervista a Vanity Fair: “Ho preso dei calmanti, avevo un rincoglionimento importante. Non è stato bello rivelarmi così” - La showgirl chiarisce quanto accaduto prima della sua partecipazione a Vanity Fair Stories 2025, dove è apparsa visibilmente in difficoltà ... ilfattoquotidiano.it scrive

belen rodriguez difficolt224 nellBelen Rodriguez e il prezzo della notorietà: la fragilità (autentica) in tv fa ancora paura - Belen Rodriguez al centro delle polemiche per un episodio che l'ha vista leggermente provata sul palco di Vanity Fair Stories. Come scrive msn.com

