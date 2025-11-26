Belen Rodriguez spiega le sue difficoltà sul palco | Avevo avuto un attacco di panico

Belen Rodriguez spiega con un video sui social le sue difficoltà sul palco di un evento a Milano che nei giorni scorsi avevano scatenato la preoccupazione dei fan. La showgirl, intervistata dal vivo, appariva nei video dell’evento con voce incerta, movimenti rallentati e difficoltà a trovare le parole. A qualche giorno di distanza, Rodriguez ha spiegato che prima dell’intervista “ero senza i bambini, quindi ero da sola, e mentre stavo dormendo è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio. Poi ne ho preso un altro e poi ne ho preso un altro”. La conduttrice racconta: “ Non è stato bello per me rivedermi così: è difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare una presa in giro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Belen Rodriguez spiega le sue difficoltà sul palco: "Avevo avuto un attacco di panico"

