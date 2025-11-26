Belen Rodriguez interviene dopo il video diventato virale sui social. Quasi faticava a parlare. Incerta e in evidente difficoltà. Belen Rodriguez è intervenuta via Instagram Stories ed ha chiarito cosa le è accaduto dopo che i video della sua intervista all’evento Vanity Fair Stories, a Milano, erano diventati virali su TikTok. Immagini che hanno reso evidente il malessere: sul palco, la showgirl argentina parlava con difficoltà e il conduttore l’aveva persino accompagnata per mano a sedersi. Belen chiarisce: “Voglio fare chiarezza su ciò che è accaduto”. Dopo ore di preoccupazione, critiche e domande sui social, Belen ha deciso di spiegare tutto in un video pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belen Rodriguez spiega cosa è accaduto all’evento Vanity Fair Stories: ‘Ho preso un calmante’