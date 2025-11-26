Belen Rodriguez preoccupa i fan | Ho preso tre calmanti prima dell’intervista

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’intervista di Belen Rodriguez a “Vanity Fair Stories”. La showgirl in quest’occasione ha ripercorso le sue dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani, nel programma “Belve”. Ciò che ha fatto scalpore, stavolta, non sono state le sue affermazioni, ma il suo comportamento. La modella sudamericana, agli occhi di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quello che è accaduto a Belen Rodriguez e il suo video messaggio - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez interviene dopo che i video della sua intervista a Vanity Fair Stories hanno suscitato preoccupazione. “Avevo preso dei calmanti dopo un attacco di panico” Vai su X

Belen Rodriguez, il video che preoccupa i fan. "Avevo preso dei calmanti" - Il video dell'intervista, sul palco di un teatro, di Belen Rodriguez ha avuto una grande visibilità: la showgirl argentina è ... Da iltempo.it

Belen Rodriguez, preoccupa i fan: “Ho preso tre calmanti prima dell’intervista” - Sembrava affaticata, a tal punto da dover essere presa per mano dal presentatore per accomodarsi. dailynews24.it scrive

Belen Rodriguez dopo l'intervista che ha preoccupato i fan: "Ho preso dei calmanti" - Dopo aver fatto preoccupare i fan, Belen Rodriguez ha spiegato sui social cosa è accaduto prima di salire sul palco del Vanity Fair Stories 2025. Come scrive msn.com