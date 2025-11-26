Belen Rodriguez fuori controllo fatica a parlare a un evento e poi confessa | Ho preso troppi calmanti

26 nov 2025

Belen Rodriguez che non riesce quasi a parlare e vistosamente rallentata. Alcuni video che la mostrano in questo stato di evidente difficoltà sono diventati virali su Tik Tok. Sono stati girati in occasione dell'ultima ospitata organizzata durante il festival di Vanity Fair, a Milano. La showgirl. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

