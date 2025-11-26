Belen Rodriguez e l’intervista in pessime condizioni | lei svela i motivi
La presenza di Belen Rodriguez al Vanity Fair Stories, sul palco del Teatro Lirico di Milano, ha acceso la discussione in rete. Il video del suo intervento – in cui risposte e tono appaiono lenti, impastati, con uno stato generale visibilmente affaticato – è diventato virale in pochi minuti. Attorno alle immagini sono fiorite ipotesi e allusioni di ogni tipo. Per chiudere il cerchio, Belen ha scelto la via più semplice: parlare in prima persona e spiegare cosa le è successo, usando il proprio profilo Instagram da oltre dieci milioni di follower. Maria De Filippi svela il nickname che usa in rete Il video virale e le reazioni social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
