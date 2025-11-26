Belen Rodriguez e le difficoltà all' intervista a Vanity Fair | Convivo con le crisi panico Ci sto lavorando

La showgirl argentina rassicura i fan e svela a cuore aperto i problemi legati alla depressione e agli attacchi di panico . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Belen Rodriguez interviene dopo che i video della sua intervista a Vanity Fair Stories hanno suscitato preoccupazione. “Avevo preso dei calmanti dopo un attacco di panico” Vai su X

Belen Rodriguez, come sta davvero? La depressione, gli attacchi di panico, l'intervista a Vanity Fair: «Non è vita» - Non l'ha fatto neanche stavolta quando la sua intervista sul palco di Vanity Fair è rimbalzata sui social e ha allarmato i ... Riporta ilmattino.it

Belen Rodriguez in difficoltà durante un’intervista - Attraverso una storia pubblicata su Instagram Belen Rodriguez ha fatto chiarezza sul suo momento di difficoltà nel corso di una recente intervista all’evento di Vanity Fair Stories. Come scrive novella2000.it

Belen Rodriguez, la verità sull’intervista che ha allarmato i fan: “Troppi calmanti”/ “Un attacco di panico…” - Belen Rodriguez rompe il silenzio sull'intervista che l'ha messa in difficoltà e che ha allarmato i fan spiegando cos'era successo poco prima. Scrive ilsussidiario.net