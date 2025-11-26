Belén Rodriguez e la crisi sul palco | Il panico i calmanti ecco cos’è successo Le scuse e il consiglio a chi soffre di attacchi – Il video
Alla fine ci pensa lei stessa, Belén Rodriguez, a chiarire al suo pubblico cosa sia successo l’altra sera sul palco dell’evento Vanity Fair Stories. Il filmato della sua “performance”, diventato virale, parla da solo: la showgirl appare confusa, biascica, sembra stare in equilibrio a fatica. In molti, tra i suoi fan e non solo, si sono preoccupati. Che sarà successo alla modella argentina? Dopo ore di speculazioni è stata lei stessa sui social a spiegare. In piena trasparenza, confessando la radice dei suoi problemi e chiedendo comprensione. «Volevo fare chiarezza su quello che mi è accaduto due giorni fa sul palco di Vanity. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
«Avevo fatto una marachella, non mi voleva più parlare e aveva ragione lei»: Belén Rodriguez rompe il silenzio sulla lite con la sorella Cecilia Durante la sua partecipazione a Belve, Belén Rodriguez ha parlato apertamente della crisi con la sorella minore, - facebook.com Vai su Facebook
Belén Rodriguez spiega il momento di difficoltà sul palco: “Avevo preso tre calmanti dopo un attacco di panico” - it, è stata Belén Rodriguez a spiegare in prima persona quanto accaduto sul palco dell’evento organizzato da Vanity Fair ... Secondo fanpage.it
Belén Rodriguez appare rallentata durante un’intervista, a breve dovrebbe spiegare cos’è accaduto - Sta circolando da ore un video che mostra Belén Rodriguez mentre rilascia un’intervista in cui appare, rispetto al solito, leggermente rallentata e ... Scrive fanpage.it
Belen Rodriguez, le condizioni preoccupano. La showgirl barcolla sul palco e sbiascica le parole, la paura dei fan: «Era ubriaca?» – Il video - L’argentina, ospite di Vanity Fair Stories, è stata costretta ad andare dietro le quinte a braccetto con il presentatore ... Segnala msn.com