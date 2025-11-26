Belen Rodriguez dopo l' intervista che ha preoccupato i fan | Ho preso dei calmanti

La showgirl, via Instagram, ha raccontato di aver avuto degli attacchi di panico prima di salire sul palco dell'evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Belen Rodriguez dopo l'intervista che ha preoccupato i fan: "Ho preso dei calmanti"

