Dopo le preoccupazioni emerse sui social in seguito alla sua apparizione sul palco di Vanity Fair Stories, Belén Rodríguez ha scelto di spiegare personalmente cosa le sia accaduto. In un video pubblicato sui suoi canali, l’artista argentina ha raccontato di aver vissuto una notte difficile prima dell’evento, segnata da un forte attacco di panico che l’ha spinta ad assumere calmanti. Il malessere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Belén Rodríguez alterata durante un'intervista a Vanity chiarisce: "Attacco di panico, calmanti e tanta paura"