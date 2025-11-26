Belen rivela tutta la verità sulla sua malattia Mi sto curando | fan spaventati per le sue condizioni
Negli ultimi giorni il pubblico ha seguito con grande apprensione le condizioni di Belen Rodriguez, dopo un’ apparizione sul palco che ha immediatamente fatto il giro del web. La showgirl argentina, che negli ultimi anni non ha mai nascosto le sue fragilità e il percorso difficile affrontato tra depressione e attacchi di panico, si è ritrovata al centro di commenti impietosi e speculazioni. Quando però ha scelto di raccontare ciò che era realmente accaduto, lo ha fatto con una sincerità che ha colpito molti, spiegando passo dopo passo cosa l’ha portata a presentarsi in quelle condizioni. Belen aveva preoccupato tutti sul palco di Vanity Fair: cosa era successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
