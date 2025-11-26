Belen | Intervista a Vanity? Avevo avuto un attacco di panico e ho preso calmanti

La replica della showgirl Belen Rodriguez ai commenti diffusi sui social dopo la sua intervista a Vanity Fair Stories. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Belen: “Intervista a Vanity? Avevo avuto un attacco di panico e ho preso calmanti”

Altre letture consigliate

Belen e l'intervista che allarma i fan: «Ero fuori controllo, avevo preso dei calmanti dopo un attacco di panico» - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez interviene dopo che i video della sua intervista a Vanity Fair Stories hanno suscitato preoccupazione. “Avevo preso dei calmanti dopo un attacco di panico” Vai su X

Belen Rodriguez, come sta davvero? La depressione, gli attacchi di panico, l'intervista a Vanity Fair: «Non è vita» - Non l'ha fatto neanche stavolta quando la sua intervista sul palco di Vanity Fair è rimbalzata sui social e ha allarmato i ... Da ilmattino.it

Belen Rodriguez, la verità sull’intervista che ha allarmato i fan: “Troppi calmanti”/ “Un attacco di panico…” - Belen Rodriguez rompe il silenzio sull'intervista che l'ha messa in difficoltà e che ha allarmato i fan spiegando cos'era successo poco prima. Si legge su ilsussidiario.net

Belen: “Intervista a Vanity? Avevo avuto un attacco di panico e ho preso calmanti” - La replica della showgirl Belen Rodriguez ai commenti diffusi sui social dopo la sua intervista a Vanity Fair Stories ... Scrive golssip.it