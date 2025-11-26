Belen in difficoltà i chiarimenti dopo l’intervista | Ero sotto calmanti soffro di attacchi di panico
L’ intervista che pochi giorni fa si è rapidamente diffusa in Rete aveva lasciato tutti perplessi: Belen Rodriguez era apparsa confusa, esitante e quasi distante. Insomma, molto diversa da come appare di solito. Le ipotesi si sono moltiplicate, tra commenti preoccupati e altri velatamente malevoli, finché la showgirl argentina ha deciso di intervenire in prima persona e spiegare cosa fosse realmente accaduto. La replica di Belen. “Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio”, ha dichiarato Belen Rodriguez in un video diffuso sui suoi canali. Parole che oggi riportano l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: la salute mentale, soprattutto quando a parlarne è un personaggio esposto costantemente allo sguardo pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it
