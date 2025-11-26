Belen in difficoltà i chiarimenti dopo l’intervista | Ero sotto calmanti soffro di attacchi di panico

Dilei.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ intervista che pochi giorni fa si è rapidamente diffusa in Rete aveva lasciato tutti perplessi: Belen Rodriguez era apparsa confusa, esitante e quasi distante. Insomma, molto diversa da come appare di solito. Le ipotesi si sono moltiplicate, tra commenti preoccupati e altri velatamente malevoli, finché la showgirl argentina ha deciso di intervenire in prima persona e spiegare cosa fosse realmente accaduto. La replica di Belen. “Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio”, ha dichiarato Belen Rodriguez in un video diffuso sui suoi canali. Parole che oggi riportano l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: la salute mentale, soprattutto quando a parlarne è un personaggio esposto costantemente allo sguardo pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

belen in difficolt224 i chiarimenti dopo l8217intervista ero sotto calmanti soffro di attacchi di panico

© Dilei.it - Belen in difficoltà, i chiarimenti dopo l’intervista: “Ero sotto calmanti, soffro di attacchi di panico”

Altri contenuti sullo stesso argomento

belen difficolt224 chiarimenti dopoBelen in difficoltà, i chiarimenti dopo l’intervista: “Ero sotto calmanti, soffro di attacchi di panico” - “Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio”, ha dichiarato Belen Rodriguez in un video diffuso sui suoi canali. Si legge su dilei.it

belen difficolt224 chiarimenti dopoBelen Rodriguez sta male? Difficoltà durante un’intervista, i video allarmano i fan/ Cos’è successo - Belen Rodriguez in chiara difficoltà durante un evento: la showgirl sta male? Si legge su ilsussidiario.net

Belen Rodriguez reagisce dopo la confessione di Cecilia sulla loro lite - Dopo l’intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez, in cui ha parlato anche della lite con Belen, arriva a sorpresa il gesto della showgirl argentina nei confronti della sorella. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Belen Difficolt224 Chiarimenti Dopo