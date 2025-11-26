Belen ho preso dei calmanti | affaticata sul palco? Ecco la verità
"Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio": Belen Rodriguez lo ha rivelato in un video su Instagram rispondendo alle preoccupazioni dei fan, che nelle scorse ore si erano allarmati per le sue condizioni di salute durante l'intervista all'evento Vanity Fair Stories. Sul palco, infatti, la showgirl argentina era apparsa affaticata e in difficoltà a parlare. Cosa che aveva messo in agitazione i social. Oggi arriva il chiarimento della diretta interessata. Dietro quel momento di apparente confusione ci sarebbe stata quindi una forte crisi di ansia. "Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l'altro - ha spiegato con voce ferma ma visibilmente emozionata -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
#intanto Belen spiega cosa è successo durante l'intervista a Vanity Fair: "Avevo preso tre calmanti" - facebook.com Vai su Facebook
“Ho preso tre calmanti”: Belen ci ricorda che la forza non è nascondere la fragilità, ma mostrarla (e chiedere aiuto) Vai su X
Belen rompe il silenzio dopo l’intervista a Vanity Fair: “Ho preso dei calmanti, avevo un rincoglionimento importante. Non è stato bello rivelarmi così” - La showgirl chiarisce quanto accaduto prima della sua partecipazione a Vanity Fair Stories 2025, dove è apparsa visibilmente in difficoltà ... ilfattoquotidiano.it scrive
Belen Rodriguez preoccupa i fan: “Stavo male, avevo preso calmanti” - Dopo le polemiche sul video dell’intervista, Belen Rodriguez spiega di aver affrontato un attacco di panico. Riporta 105.net
Belen Rodriguez e le difficoltà nell’intervista: «Ho avuto un attacco di panico, avevo preso dei calmanti» - In molti hanno visto i video in cui appare in difficoltà durante un'intervista: voce impastata, movimenti continui sulla poltrona. Lo riporta iodonna.it