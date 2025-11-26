Belen ho preso dei calmanti | affaticata sul palco? Ecco la verità

"Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio": Belen Rodriguez lo ha rivelato in un video su Instagram rispondendo alle preoccupazioni dei fan, che nelle scorse ore si erano allarmati per le sue condizioni di salute durante l'intervista all'evento Vanity Fair Stories. Sul palco, infatti, la showgirl argentina era apparsa affaticata e in difficoltà a parlare. Cosa che aveva messo in agitazione i social. Oggi arriva il chiarimento della diretta interessata. Dietro quel momento di apparente confusione ci sarebbe stata quindi una forte crisi di ansia. "Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l'altro - ha spiegato con voce ferma ma visibilmente emozionata -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

