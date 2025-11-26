Belen e la verità sul video virale | Avevo preso calmanti per affrontare un attacco di panico

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le immagini dell'intervista pubblica durante un evento di "Vanity Fair", in cui appariva confusa, la showgirl spiega con una video storia su Instagram cosa è accaduto davvero e invita a non vergognarsi delle proprie fragilit. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

belen e la verit224 sul video virale avevo preso calmanti per affrontare un attacco di panico

© Tgcom24.mediaset.it - Belen e la verità sul video virale: "Avevo preso calmanti per affrontare un attacco di panico"

Leggi anche questi approfondimenti

belen verit224 video viraleBelen e la verità sul video virale: "Avevo preso calmanti per affrontare un attacco di panico" - Belen Rodriguez spiega su Instagram la verità sul video virale: “Un attacco di panico, ho preso calmanti per stare meglio”. Come scrive msn.com

belen verit224 video viralePerché Belen parlava così nel video virale? Lei spiega cosa è successo davvero sul palco di Vanity Fair - Dopo che il video della sua intervista a Vanity Fair Stories ha sollevato preoccupazione per il suo stato di salute, Belen ha spiegato cosa è successo davvero. Scrive msn.com

belen verit224 video viraleBelen Rodriguez preoccupa i fan al Vanity Fair Stories, i video dell'intervista diventano virali sui social - L’intervista rilasciata da Belen Rodriguez durante il Vanity Fair Stories ha scatenato il dibatti tra i fan: i video delle risposte ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Belen Verit224 Video Virale