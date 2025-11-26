Belen ' drogata o ubriaca nell' intervista per Vanity Fair? Parla a rallenty barcolla si addormenta e non controlla il corpo' - VIDEO virale
Belen Rodriguez è apparsa in difficoltà in un'intervista per Vanity Fair e il video è diventato virale: la show girl parla in modo lento e a fatica e sembra addormentarsi. fan adirati: "Perché non hanno interrotto" Un video che ha per protagonista Belen Rodriguez e tratto da un’intervista con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
