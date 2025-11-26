Becky Lynch ha appena sollevato il velo su uno dei segreti più oscuri del backstage dei suoi primi anni in WWE e riguarda una star del main roster che avrebbe sfruttato il proprio status contro le wrestler donne. Durante la sua partecipazione al programma Something’s Burning, Lynch ha rivelato che nelle sue prime fasi nella compagnia, le donne venivano avvisate in modo molto esplicito riguardo a un determinato wrestler. Secondo lei, questo individuo era noto per usare il suo potere per controllare la carriera delle donne in base al fatto che accettassero o meno di andare a letto con lui. La parte più inquietante? Che rispondessero sì o no, il risultato era lo stesso, poteva comunque metterle sulla lista nera: “All’epoca era anche: ‘State lontane dai ragazzi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Becky Lynch rivela: “Una star della WWE controllava le carriere delle donne”