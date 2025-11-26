beba il nuovo singolo si intitola atena tra urban e trap

Beba annuncia l’uscita del nuovo singolo Atena, brano d’impatto caratterizzato da sonorità urban e trap. Beba annuncia l’uscita del nuovo singolo Atena, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da venerdì 28 novembre sotto licenza di Altafonte Italia. Prodotto da Invisible, Atena è un brano forte e d’impatto caratterizzato da sonorità urban e trap con un ritmo pulsante e contrastante che mette in evidenza le rime dirette e intense dell’artista. Il singolo, tra ironia e consapevolezza, esalta il paradosso del successo: soldi che non riempiono, relazioni che consumano, alternando dolcezza e durezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

