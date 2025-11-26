Beautiful anticipazioni americane | Luna muore davvero oppure no?

Per settimane, chi segue Beautiful ha avuto la stessa domanda in testa: nelle puntate americane Luna muore davvero oppure no? La ragazza che in Italia avete conosciuto come la stagista dolce, romantica, creativa, dall’altra parte dell’oceano è diventata una delle villain più spietate mai passate da Los Angeles. E quando una figura così polarizzante esce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Beautiful, anticipazioni americane: Luna muore davvero oppure no?

News recenti che potrebbero piacerti

Hope prende ancora tempo e tutti temono che Thomas possa avere un crollo Ecco le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-thomas-avra-un-nuovo-crollo-a-causa-di-hope - facebook.com Vai su Facebook

La morte di Luna! (Stavolta per davvero?) #beautiful #anticipazioni #spoiler Vai su X

Beautiful, anticipazioni americane: Luna perde la vita travolta da un'auto - Luna evade dal carcere e raggiunge Will, ma il ragazzo la respinge; disperata, fugge e durante la corsa viene travolta e uccisa da un’auto ... Scrive it.blastingnews.com

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha perso il bambino di Will… ma sarà davvero così? - ma sarà davvero così o avrà mentito per non farsi portare via il suo bambino? msn.com scrive

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna viene investita, per lei è la fine? - Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale ... msn.com scrive