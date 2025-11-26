Bce pressa Deutsche Bank Allarme bilanci gonfiati
Deutsche Bank finisce nel mirino della Bce. I riflettori di Francoforte, secondo quanto riporta il Financial Times, si sarebbero accesi dopo le accuse rivolte al gruppo tedesco che avrebbe minimizzato i rischi nel suo bilancio e presentato un quadro fuorviante della sua solidità finanziaria. Gli accertamenti della Vigilanza partono dalle affermazioni di un ex dirigente, Dario Schiraldi, oggi in causa con la banca per 152 milioni di euro di danni, che ha presentato un esposto accusando Deutsche Bank di aver messo in atto il cosiddetto netting, un processo di consolidamento e compensazione di molteplici obbligazioni finanziarie che le banche utilizzano per ridurre l'esposizione al rischio di credito e il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
