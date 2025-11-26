Battlefield 6 | prova gratuita attiva mappe accessibili contenuti completi e progressi salvati

Electronic Arts ha avviato ufficialmente la prova gratuita di Battlefield 6, disponibile solo per un periodo limitato. Si tratta di un’occasione ideale per provare il gioco completo, esplorare le mappe disponibili, testare le modalità e iniziare a sbloccare armi, accessori e operatori, senza alcun costo. Al termine del periodo, i progressi ottenuti verranno mantenuti in caso di acquisto del gioco. La prova non richiede un’applicazione separata: l’accesso avviene tramite Battlefield REDSEC, la modalità battle royale gratuita che funziona da launcher ufficiale. Se REDSEC è già installato sulla tua console o PC, è sufficiente aggiornarlo; in caso contrario, puoi scaricarlo gratuitamente. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Battlefield 6: prova gratuita attiva, mappe accessibili, contenuti completi e progressi salvati

